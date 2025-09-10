Tiếp nhận 79 công dân do Campuchia trao trả 10/09/2025 14:03

(PLO)- 79 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả qua cửa khẩu Mộc Bài, nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép, có người thuộc diện cấm xuất cảnh.

Ngày 10-9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp nhận 79 công dân Việt Nam (66 nam, 13 nữ) do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

79 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép. Ảnh: TTXVN

Theo đó, 22 người xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu qua cửa khẩu, còn lại 57 người xuất cảnh trái phép. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện một trường hợp thuộc diện cấm xuất cảnh do liên quan nghĩa vụ thi hành án tại TP.HCM.

Các công dân khai nhận đã sang Campuchia làm việc tại quán ăn, nhà hàng, karaoke hoặc làm nhân viên cho các công ty lừa đảo (game giả shipper, app sập, đầu tư chứng khoán…).

Lực lượng Biên phòng đã xử phạt 55 trường hợp với tổng số tiền 206 triệu đồng, trong đó 54 người vi phạm hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định.”

Một trường hợp không bị xử phạt do quá thời hiệu, một người khác đang được điều tra vì có dấu hiệu tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh.

Đến tối 9-9, Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 78 công dân cho Công an 22 tỉnh, thành phố để đưa về địa phương, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.