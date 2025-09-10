Khởi tố kẻ sát hại người tình rồi phi tang xác ở Tây Ninh 10/09/2025 09:21

(PLO)- Nguyễn Thành Nhã sát hại người tình trong phòng trọ, bỏ thi thể vào bao nylon rồi chở hơn 70 km đến vùng biên giới phi tang.

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, đêm 29-8, Nhã sát hại chị Đ rồi dùng xe máy chở thi thể đi hơn 70 km, phi tang dưới kênh tại xã Bình Hiệp, giáp biên giới Campuchia.

Theo gia đình, chị Đ từng có chồng, hai con nhưng đã ly hôn. Sau đó, chị lên xã Đức Hòa làm công nhân và quen Nhã, cả hai chung sống như vợ chồng trong căn phòng trọ ở ấp 3A, xã Đức Hòa.



Chân dung kẻ sát hại người tình rồi phi tang thi thể.

Tối 29-8, sau khi thấy chị Đ đi cùng một người đàn ông lạ, Nhã gọi chị về phòng trọ nói chuyện. Khuya cùng ngày, cả hai mâu thuẫn. Chị Đ cầm dao tấn công, Nhã chống đỡ rồi đánh mạnh vào đầu khiến chị gục tại chỗ.

Khi biết nạn nhân tử vong, Nhã bỏ thi thể cùng quần áo của chị Đ vào bao nylon, dùng xe máy chở đi hơn 70 km đến xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An, giáp biên giới Campuchia) rồi phi tang xuống kênh. Sau đó, Nhã quay lại thu dọn hiện trường, trả phòng trọ và bỏ trốn.

Nhã bỏ thi thể chị Đ vào bao nylon rồi dùng xe máy chở đi 70km phi tang.

Đến sáng 7-9, người dân phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy dưới kênh nên báo công an. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, xác định vụ việc là án mạng. Biết không thể trốn thoát, Nhã đã gọi điện đến công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.