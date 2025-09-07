Bắt giữ kẻ sát hại cô gái rồi chở xác đi 70 km để phi tang 07/09/2025 18:05

(PLO)- Một nghi can bị bắt giữ sau khi sát hại cô gái khoảng 30 tuổi rồi chở thi thể đi hơn 70 km, phi tang xuống kênh nước ở xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 7-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ một nghi can để điều tra về hành vi sát hại cô gái khoảng 30 tuổi, sau đó mang thi thể đi phi tang dưới kênh nước thuộc xã Bình Hiệp.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái. Ảnh: C.A

Trưa cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ trong tình trạng phân hủy nặng, không còn nguyên vẹn trôi dưới con kênh chảy qua xã Bình Hiệp nên báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua các dấu vết, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng.

Từ các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng nhận diện và bắt giữ nghi can chỉ trong thời gian ngắn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can thừa nhận đã sát hại nạn nhân ở một địa điểm cách nơi phi tang khoảng 70 km rồi chở xác đến xã Bình Hiệp vứt xuống kênh nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.