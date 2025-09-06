2 đối tượng bị truy nã ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn ở Campuchia 06/09/2025 21:23

(PLO)- Bỏ trốn sang Campuchia để lẩn tránh truy nã, hai đối tượng nguy hiểm vừa ra đầu thú sau khi được Công an Tây Ninh vận động, thuyết phục.

Ngày 6-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông tin vừa vận động thành công hai trường hợp truy nã đặc biệt, nguy hiểm ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn sang Campuchia.

Khỏe và Duy tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Hai đối tượng bị truy nã là Huỳnh Nguyễn Duy (16 tuổi, ngụ khu phố 21, phường Tân Ninh), bị truy nã về tội cướp giật tài sản; và Phùng Văn Khỏe (30 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu cũ, nay là xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh), bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cả hai bỏ trốn sang Campuchia, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định nơi lẩn trốn, tiếp cận gia đình và kiên trì vận động, thuyết phục.

Cuối cùng, Duy và Khỏe đã tự nguyện ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc vận động thành công hai đối tượng truy nã không chỉ hỗ trợ quá trình điều tra, xử lý vụ án mà còn mở ra cơ hội cho người phạm tội sớm cải tạo, trở lại làm người có ích cho xã hội.

Được biết, chỉ trong hơn một tháng cao điểm truy bắt, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt, vận động đầu thú được chín trường hợp truy nã. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục pháp lý để xử lý Duy và Khỏe theo quy định.