CSGT Tây Ninh truy đuổi 6 km bắt người vừa ra tù đi trộm xe máy 30/12/2025 15:59

(PLO)- Dũng vừa chấp hành xong án phạt tù đã tiếp tục trộm xe máy và khi bỏ chạy trên quốc lộ 1A thì bị lực lượng CSGT khống chế, bắt giữ.

Chiều 30-12, thông tin từ Đội CSGT số 2 (Phòng PC08, Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bàn giao Nguyễn Trí Dũng (36 tuổi, phường Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang cũ) cho Công an phường Long An (Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 40 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ tại km1944+800 quốc lộ 1A thì nhận được tin báo từ lực lượng phòng, chống tội phạm Công an xã Thủ Thừa. Tin báo về việc một đối tượng vừa trộm “nóng” xe mô tô và đang tẩu thoát theo hướng quốc lộ 1A.

Nguyễn Trí Dũng bị CSGT truy đuổi bắt giữ. Ảnh: CSGT

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra đã tăng cường quan sát, rà soát các phương tiện lưu thông qua khu vực. Khi phát hiện một người điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác lập tức truy đuổi gần 6 km thì khống chế, bắt giữ được nghi phạm cùng tang vật là xe mô tô biển số 62F1-14938.

Nguyễn Trí Dũng bị bắt giữ khi vừa mới ra tù. Ảnh: CSGT

Qua khai thác nhanh, người này được xác định là Nguyễn Trí Dũng. Đáng chú ý, Dũng khai nhận vừa chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Thạnh Hòa (C10, Bộ Công an) trong cùng ngày thì tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Tổ tuần tra đã bàn giao Dũng cùng tang vật cho Công an phường Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.