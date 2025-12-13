Từ vụ trộm xe máy trong vườn chuối, lộ đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh 13/12/2025 17:50

(PLO)- Công an xã Châu Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng phá án vụ trộm xe máy, qua đó lần ra manh mối một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh.

Ngày 13-12, Công an xã Châu Đức cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Quang (31 tuổi, trú phường Long Khánh, Đồng Nai) và Nguyễn Sĩ (30 tuổi, trú xã Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc xe máy bị mất của một người dân ở xã Châu Đức sau đó qua truy xét thấy xuất hiện ở xã Củ Chi, hướng về xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 8-12, Công an xã Châu Đức nhận được tin báo của một người dân tại ấp Phước Chí về việc bị mất trộm tài sản. Cụ thể, trong lúc đi làm, người phụ nữ này để chiếc xe máy màu đỏ trong vườn chuối (cách đường Cù Bị - Bàu Cạn khoảng 2m) thì bị kẻ gian lấy mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Chỉ huy Công an xã Châu Đức đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM tập trung truy xét. Qua trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bị mất cắp đang di chuyển tại khu vực xã Củ Chi (TP.HCM) và hướng về phía xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và chặn bắt một đối tượng đang điều khiển chiếc xe tang vật trên đường Xuyên Á (thuộc địa phận xã Củ Chi, TP.HCM).

Tại trụ sở Công an xã Củ Chi, người điều khiển xe khai nhận được một cặp nam nữ tên N.T.T (trú phường Trấn Biên, Đồng Nai) và N.T.T.T (trú Tây Ninh) thuê vận chuyển chiếc xe nói trên về xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Sĩ và Quang bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Từ lời khai quan trọng này, tối 10-12, Công an xã Châu Đức phối hợp với Công an phường Trấn Biên (Đồng Nai) ập vào một nhà nghỉ, bắt giữ cặp đôi nam nữ nói trên khi cả hai đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, cặp đôi này khai nhận đã mua lại chiếc xe máy từ hai đối tượng là Quang và Sĩ. Mở rộng điều tra, đến ngày 12-12, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Sĩ. Bước đầu, cả hai thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy của bà T tại vườn chuối rồi bán lại để kiếm tiền tiêu xài.

Hiện Công an xã Châu Đức đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án.