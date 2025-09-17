Từ dấu hiệu lạ trong một căn nhà, công an triệt phá nhóm trộm chó liên tỉnh 17/09/2025 20:55

(PLO)- Từ hành tung bất minh của nhóm thanh niên trong căn nhà một phụ nữ, Công an tỉnh Đắk Lắk mật phục, triệt phá nhóm trộm chó liên tỉnh.

Chiều 17-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can ba người trong đường dây bắt trộm chó liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Phú Yên cũ.

Tang vật liên quan vụ án. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ba người bị khởi tố điều tra gồm Nguyễn Trọng Nghĩa (23 tuổi, ngụ xã Phú Hòa 2) Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, ngụ xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Nhị (tên thường gọi là bà Ba, 74 tuổi, ngụ phường Phú Yên, Đắk Lắk).

Các bị can trên cùng bị khởi tố tội trộm cắp tài sản. Trong đó, Nghĩa và Tiến bị bắt tạm giam, bị can Nhị bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, các trinh sát Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm thanh niên thường tụ tập tại nhà bà Nguyễn Thị Nhị vào ban đêm.

Nhóm người này thay quần áo, ngụy trang, mang theo kích điện, bình xịt hơi cay, bao tải, băng keo đen, chai xăng, ná cao su rồi lên xe máy phân khối lớn, chia nhau đi nhiều hướng đến tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để trộm chó.

Nửa đêm, nhóm này tập trung về lại địa điểm cũ, chuyển giao số chó trộm cắp được cho bà Nhị đưa đi tiêu thụ.

Sau đó, nhóm này tiếp tục lên đường thực hiện các phi vụ tiếp theo. Các hoạt động trộm cắp của nhóm này đều diễn ra trong đêm tối và kết thúc, xóa sạch mọi dấu vết trước khi trời sáng.

Bị can Nguyễn Thị Nhị tại cơ quan công an. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Sau nhiều đêm mật phục truy vết, các trinh sát Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang Nghĩa và Tiến khi hai người này vừa bắt trộm 10 con chó tại phường Tuy Hòa, xã Sơn Thành, xã Đức Bình, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk cho vào bao tải, tập kết về nhà bà Nhị, chờ đưa đi tiêu thụ.