Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh 25/08/2025 19:47

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 25- 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Văn Châu (49 tuổi, không nơi cư trú ổn định) cùng hai đồng phạm Mai Xuân Hạnh (51 tuổi) và Trần Văn Hậu (31 tuổi) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Từ trái qua: Trần Văn Hậu, Trần Văn Châu,Mai Xuân Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, trong thời gian gần nửa tháng qua, Trần Văn Châu đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Thuận An (TP.HCM).

Sau khi bị chiếm đoạt xe, Châu đem bán cho Mai Xuân Hạnh và Trần Văn Hậu với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Hai đối tượng này biết rõ nguồn gốc bất minh của tài sản nhưng vẫn mua đi bán lại để trục lợi.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của Hậu, lực lượng Công an thu giữ 10 xe máy, 28 biển số xe và nhiều phụ tùng nghi do phạm tội mà có.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Trần Văn Châu mang tính chuyên nghiệp, nguy hiểm cho xã hội; các đối tượng Hạnh và Hậu có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có trong thời gian ngắn với số lượng lớn.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không để tài sản tại nơi công cộng mà không có người trông coi; đồng thời kịp thời báo tin cho cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng, phương tiện khả nghi để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.