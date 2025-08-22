Công an TP.HCM thông báo địa chỉ trụ sở mới của Đội CSGT Hàng Xanh 22/08/2025 14:21

(PLO)- Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo từ ngày 25-8-2025, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ chính thức hoạt động tại trụ sở mới.

Theo Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, bắt đầu từ ngày 25-8-2025, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ chính thức hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ: 18 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TP.HCM.

Đội CSGT Hàng Xanh sẽ chính thức hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ là 18 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định. Ảnh: PC08

Vì vậy, khi cần liên hệ những vấn đề về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông liên quan đến Đội CSGT Hàng Xanh, người dân đến trực tiếp trụ sở đơn vị tại địa chỉ trên hoặc có thể liên hệ theo số điện thoại trực ban của đơn vị: 028.3726.3803 sẽ có cán bộ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng CSGT cũng cho biết hiện nay, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành di dời cơ sở vật chất từ trụ sở cũ về trụ sở mới, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch di dời trụ sở đã đề ra.