TP.HCM: Công an phường Tăng Nhơn Phú khánh thành Trung tâm camera AI 15/08/2025 10:23

(PLO)- Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM lắp tám camera AI giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại một số tuyến đường và khánh thành Trung tâm camera AI để theo dõi.

Sáng 15-8, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Trung tâm camera AI giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú cùng cảm ơn Công ty SamSung đã hỗ trợ. Ảnh: THANH TUYỀN

Trung tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú, cho biết Công an phường sẽ đặt tám camera trên các tuyến đường: Lê Văn Việt, Trương Văn Thành; hướng ra vào địa bàn tại giao lộ đường Lã Xuân Oai – đường Làng Tân Phú; hướng ra vào địa bàn tại giao lộ đường Lê Văn Việt – đường Nguyễn Văn Tăng; hướng ra vào địa bàn tại giao lộ đường Lê Văn Việt – đường Hoàng Hữu Nam; hướng ra vào địa bàn tại giao lộ đường Song hành Xa lộ Hà Nội – đường D400 (2 mắt); hướng ra vào địa bàn tại giao lộ đường Đình Phong Phú – đường Tăng Nhơn Phú.

Lãnh đạo phường cùng thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm. Ảnh: THANH TUYỀN

Tính năng nổi bật của camera Al gồm nhận diện biển số, ô tô, xe máy chính xác đến 98% trong điều kiện lý tưởng; có cảm biến để quan sát ban đêm. Ghi nhận hành vi vi phạm như vượt tốc độ, đi ngược chiều, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm; tích hợp AI xử lý dữ liệu ngay trong thiết bị, không cần máy chủ trung gian.

"Trong thời gian tới, công an phường sẽ tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo trong việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ chính trị; đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông"- Trung tá Cao Huỳnh Thanh nói và cho biết lực lượng sẽ phát huy hiệu quả, hỗ trợ các giải pháp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Cùng đó, xây dựng Trung tâm giám sát hình ảnh Camera ngày càng hoàn thiện, hiện đại, góp phần kéo giảm tội phạm, nâng cao khả năng khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Trung tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng Công an phường Tăng Nhơn (góc phải ảnh), cùng lãnh đạo phường xem hình ảnh camera tại Trung tâm giám sát camera AI. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư phường Tăng Nhơn Phú, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nhìn nhận việc sử dụng Camera AI giám sát có thể coi là mô hình tự phòng, tự quản hiệu quả để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giúp quản lý trật tự đô thị, truy xuất nhanh, phát hiện các đối tượng vi phạm.

Ông ghi nhận những nỗ lực của công an đã sớm đưa vào vận hành camera AI nhằm phát huy tối đa công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn.

Bí thư phường Tăng Nhơn Phú cũng nêu vụ việc, tháng 7-2025, tại phường xảy ra vụ cướp giật vé số. Từ thông tin ban đầu cùng với việc trích xuất camera AI, công an phường đã phối hợp PC02 bắt được đối tượng trong 12 giờ kể từ lúc xảy ra sự việc.

Theo ông Phụng, bên cạnh ghi lại hình ảnh, video để xử lý dữ liệu trực tiếp nhận diện khuôn mặt. Việc lưu trữ dữ liệu cũng giúp truy xét nhanh các đối tượng vi phạm.

“Đây chỉ là bước đầu nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm. Công an phường cần tiếp tục phát huy, triển khai, nhân rộng, đặt camera AI trên các tuyến đường trọng điểm”- ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng chia sẻ.