Công an TP.HCM: Lắp camera, kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc 20/03/2025 17:22

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ rà soát, đề xuất trang bị camera quan sát tại các điểm có dấu hiệu đón, trả khách không đúng quy định để củng cố hồ sơ, kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc.

Chiều 20-3, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn TP.

Đã xử phạt hơn 2,7 tỉ đồng

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CSGT, Công an TP, đã xử lý 3.548 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 2,7 tỉ đồng.

Trong đó, có 2.219 trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định; 134 trường hợp đón, trả khách không đúng quy định; 39 trường hợp vi phạm liên quan hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách; 15 trường hợp không chạy đúng tuyến đường lịch trình, không có hoặc không mang theo lệnh vận chuyển; 1.141 trường hợp các hành vi vi phạm khác.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin về việc xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thượng tá Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh trong thời gian tới, lãnh đạo Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng CSGT và các đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn quản lý.

Công an TP sẽ tiếp tục thực hiện các chuyên đề, kế hoạch xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải hành khách; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn đảm trách; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

“Công an TP sẽ rà soát, đề xuất trang bị camera quan sát tại các điểm có dấu hiệu đón, trả khách không đúng quy định để củng cố hồ sơ, kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn”- Thượng tá Nguyễn Thăng Long khẳng định.

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết đơn vị đã bố trí cán bộ tiếp nhận phản ánh liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông của người dân trên các ứng dụng như: CSGT, VNeID, VNeTraffic, 1022, Công dân số TP.HCM , TTGT, Help 114... để kịp thời giải quyết, xử lý theo đúng quy định, thẩm quyền và xem xét xử lý trách nhiệm (nếu có) của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ liên quan đến việc để tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn đảm trách.

Chuyển giao cho CSGT xử lý vi phạm qua camera



Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông công chánh TP.HCM cho biết Sở đã công bố hành trình chạy xe của các ô tô khách tuyến cố định liên tỉnh. Đối với xe vận tải các tỉnh, thành đi ngang TP.HCM, sẽ phân luồng giao thông trên các tuyến quốc lộ.

"Sở sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế"- ông Vinh nói.

Ông Nguyễn Quốc Vinh, đại diện Sở Giao thông công chánh TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại diện Sở Giao thông công chánh cho biết đơn vị đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kế hoạch này giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức.

Trong đó, Thanh tra Sở Giao thông công chánh được giao nhiệm vụ rà soát, cập nhật danh sách các vị trí dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định để thông tin cho Công an TP, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức xử lý.

Hiện nay, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe do CSGT quản lý. Ngoài ra, công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CSGT.

"Sở Giao thông công chánh đã dừng xử lý vi phạm qua camera từ 1-1-2025 và chuyển giao cho CSGT"- ông Vinh nói và cho biết sở sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera giao thông, thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để phục vụ công tác quản lý.