Công an TP.HCM thông tin việc quản lý các kho, bãi tạm giữ xe tang vật 13/03/2025 17:38

(PLO)- Các nhiệm vụ của Công an cấp quận, huyện trước đây, bao gồm quản lý kho, bãi tạm giữ xe tang vật đã được phân bổ về Công an TP.HCM và Công an phường, xã.

Chiều 13-3, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc sắp xếp, quản lý các kho, bãi tạm giữ xe tang vật, vi phạm hành chính sau khi kết thúc hoạt động của Công an cấp quận, huyện.

Theo đó, từ ngày 1-3-2025 Công an TP.HCM đã chính thức triển khai tổ chức bộ máy mới, trong đó kết thúc hoạt động của Công an cấp quận, huyện. Việc này đặt ra câu hỏi về công tác sắp xếp, quản lý các kho, bãi tạm giữ xe tang vật, vi phạm hành chính trước đây do Công an quận, huyện phụ trách.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thăng Long khẳng định việc tổ chức lại bộ máy không làm gián đoạn các chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an mà nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

“Các nhiệm vụ của Công an cấp quận, huyện trước đây, bao gồm quản lý kho, bãi tạm giữ xe vi phạm, đã được phân bổ về Công an TP.HCM và Công an phường, xã theo đúng quy định của Bộ Công an”- Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cũng cho biết ngay từ trước khi triển khai mô hình tổ chức mới, Công an TP.HCM đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chuyển giao, tiếp nhận và quản lý kho, bãi tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính một cách chặt chẽ. Việc sắp xếp này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, không làm gián đoạn công tác xử lý phương tiện vi phạm.

Bãi tạm giữ xe vi phạm, đã được phân bổ về Công an TP.HCM và Công an phường, xã. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong quá trình bàn giao, Công an TP.HCM đã thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm tra, đánh giá, đảm bảo các kho, bãi tạm giữ phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn cháy nổ theo quy định của Bộ Công an.

Công tác này không chỉ được thực hiện nghiêm túc trong giai đoạn chuyển giao mà còn tiếp tục duy trì, kiểm tra định kỳ trong thời gian tới.

Về việc đảm bảo an toàn PCCC tại các kho, bãi tạm giữ xe cũng được Công an TP.HCM đặc biệt chú trọng. Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ được triển khai đồng bộ, thường xuyên và tăng cường vào cao điểm mùa khô.