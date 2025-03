500 người nỗ lực dập lửa cháy rừng ở Tuyên Quang 21/03/2025 23:15

Chiều tối 21-3, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng nhân dân địa phương đang tiếp tục nỗ lực dập lửa tại khu vực núi Nghiêm (thuộc thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).

Hiện trường vụ cháy rừng ở Tuyên Quang. Ảnh: CA.

Được biết, đầu giờ chiều hôm nay (21-3), bất ngờ xảy ra vụ cháy rừng ở núi Nghiêm. Công an xã Hoàng Khai cùng lực lượng chức năng huyện Yên Sơn nhận được tin báo liền triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở thời tiết hanh khô, gió lớn khiến đám cháy bùng phát nhanh.

Lửa cháy rừng dữ dội ở núi Nghiêm vào chiều tối hôm nay (21-3).

Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động trên 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động, công an xã phối hợp lực lượng quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại chỗ và chính quyền nhanh chóng tổ chức các phương án chữa cháy.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy- Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, ngăn không để cháy rừng lan rộng. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, do khu vực cháy nằm trong địa hình núi cao hiểm trở, từ chân núi đến địa điểm cháy hơn 3km nên xe cứu hoả không thể tiếp cận được hiện trường. Để ngăn đám cháy lan rộng gây thiệt hại lớn, các lực lượng tham gia chữa cháy đã làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm.

Chính quyền địa phương triển khai công tác chữa cháy, cứu rừng.

Đến 23 giờ đêm 21-3, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang và người dân đang khẩn trương ngăn chặn để lửa không tiếp tục lan rộng. Người dân đang mang nước, thực phẩm lên tiếp tế cho lực lượng công an, quân sự, dân quân đang chữa cháy.