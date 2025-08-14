Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không phó mặc, khoán trắng PCCC cho công an 14/08/2025 14:49

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác PCCC và CNCH; tuyệt đối không phó mặc, khoán trắng cho lực lượng nòng cốt; không để tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC.

Sáng 14-8, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), an ninh an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sự kiện do Bộ Công an tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, đại diện các nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), an ninh an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Nâng cao kỹ năng cứu nạn, xây dựng văn hóa PCCC

Tại diễn đàn, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công an đã chủ động chuẩn bị, tổ chức triển lãm và diễn đàn rất có ý nghĩa này, đặc biệt là đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại diễn đàn và ý kiến của người dân, doanh nghiệp để trình ban hành văn bản phù hợp, tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý, tổng kết thành mô hình, phải xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống thiên tai, nâng cao kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trong toàn dân.

Qua đó, góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa khả năng xảy ra cháy nổ, thiên tai, nếu không may xảy ra thì phải nhanh chóng khắc phục, hạn chế tối đa những hậu quả nghiêm trọng, cố gắng không để chết người.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, công tác PCCC và CNCH đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các khu vực triển lãm. Ảnh: TRẦN LINH

Một trong số này là đã tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp về công tác này; nổi bật là Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Luật Phòng thủ dân sự và các Nghị định hướng dẫn với nhiều điểm mới, giải quyết những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật.

Huy động được nhiều nguồn lực đầu tư các đề án, dự án, phát triển hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao năng lực ứng phó sự cố cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ trên sông, cảng biển, nhà cao tầng, công trình ngầm…Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trong và ngoài nước (Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các đơn vị cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: TRẦN LINH

Trong đó, lực lượng PCCC và CNCH đã bảo đảm thường trực sẵn sàng chiến đấu cả về lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời, khắc phục hậu quả các vụ cháy nổ, sự cố, thiên tai. Hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn an toàn hàng nghìn người; dập tắt hàng chục nghìn vụ cháy, cứu được rất nhiều người và tài sản bằng tinh thần trách nhiệm, cống hiến, hy sinh.

"Kết quả nổi bật về công tác PCCC và CNCH đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, xả thân, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản; đã có 34 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương khi quên mình chiến đấu với “giặc lửa” (kể từ năm 1961 đến nay).

Xây dựng sổ tay, hướng dẫn về PCCC

Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCCC có lúc, có nơi chưa hiệu quả; còn tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra xây dựng các công trình không tuân thủ quy định về PCCC.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC, trật tự xây dựng chưa nghiêm; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, dẫn đến chây ỳ, kéo dài việc khắc phục vi phạm. Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH chưa cao; kỹ năng cứu nạn, thoát nạn, thoát hiểm của đa số người dân còn yếu.

Một bộ phận người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp, chủ hộ gia đình chưa nhận thức được tầm quan trọng của PCCC; chưa chủ động bảo đảm an toàn cháy nổ; còn chủ quan, lơ là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan cần thực hiện các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tạo phong trào, xu thế, xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống, ứng phó thiên tai và nâng cao kỹ năng cứu hộ cứu nạn. Trong đó, khẩn trương xây dựng Đề án “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ”.

Đại diện các đơn vị trao đổi thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TRẦN LINH

Cụ thể, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác PCCC và CNCH; tuyệt đối không “phó mặc”, “khoán trắng” cho lực lượng nòng cốt. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, không để tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về PCCC và CNCH thông suốt, minh bạch, theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm an ninh, an toàn; nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC và CNCH, công nghiệp an ninh, an toàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực PCCC và CNCH.

Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến với các nước; tiến tới nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH; xây dựng sổ tay, hướng dẫn về PCCC và phòng chống thiên tai, CNCH.

Song song đó, ông cũng lưu ý người dân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định pháp luật; tăng cường ý thức, trách nhiệm, nâng cao năng lực về PCCC và CNCH trong doanh nghiệp; đầu tư phương tiện, trang thiết bị PCCC bảo đảm đúng quy định. Giới thiệu nhiều thiết bị, công nghệ mới trong PCCC...

Cắt giảm nhiều thủ tục Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức, nhằm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Theo Thứ trưởng, những năm qua công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh, an toàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tội phạm, vi phạm pháp luật và các vụ cháy nổ giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương và thiệt hại. Tuy nhiên, thiệt hại do cháy nổ vẫn ở mức nghiêm trọng. Chỉ riêng 5 năm gần đây, cả nước xảy ra hơn 17.600 vụ cháy, trung bình trên 3.000 vụ mỗi năm, làm 560 người chết, 606 người bị thương, thiệt hại tài sản ước gần 4.000 tỉ đồng. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh diễn đàn là cầu nối để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về PCCC, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tìm giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, cho biết ngành đã cắt giảm từ 37 xuống còn 9 thủ tục hành chính; 100% thủ tục được thực hiện trực tuyến cấp độ 4, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ được đơn giản hóa, thời gian giải quyết rút ngắn như thủ tục lâu nhất giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (tính cả ngày nghỉ), thủ tục ngắn nhất chỉ còn 5 ngày làm việc. Bộ Công an cũng đã cải cách thủ tục cấp phép lưu thông phương tiện PCCC, bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, bảo đảm phân công rõ ràng, tránh trùng lặp thẩm định giữa các cơ quan quản lý.

