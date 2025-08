TP.HCM sẵn sàng cho triển lãm quốc tế PCCC&CNCH lớn nhất năm 2025 06/08/2025 15:00

(PLO)- Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn năm 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 16-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM.

Ngày 6-8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP.HCM (PC07) tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp tổ chức Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 (Secutech Vietnam 2025).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Công an TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp tổ chức Secutech Vietnam 2025. Ảnh: CATP

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực PCCC&CNCH, có ý nghĩa chính trị, xã hội và chuyên môn sâu rộng. Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Triển lãm thu hút sự tham dự của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 480 gian hàng đến từ các nhà sản xuất, cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực PCCC, CNCH, an ninh và an toàn. Các thương hiệu lớn sẽ mang đến nhiều sản phẩm, thiết bị mới với công nghệ tiên tiến.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CATP

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh người chiến sĩ Công an TP.HCM, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Tại triển lãm, Công an TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động mang tính tương tác cao như tuyên truyền pháp luật về PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm; mô phỏng tình huống chữa cháy, trải nghiệm lái xe cứu hỏa, mô phỏng mê cung khói, thực hành sơ cứu hồi sức tim phổi... Đặc biệt, lực lượng PCCC&CNCH sẽ mang đến gian hàng giới thiệu truyền thống, chiến công và các loại khí tài, thiết bị chuyên dụng hiện đại phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Ban tổ chức cũng sẽ triển khai tọa đàm quốc tế về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC&CNCH, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong nước tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố.

Người dân, học sinh, sinh viên khi đến tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu kiến thức an toàn cháy nổ, trực tiếp thực hành kỹ năng xử lý tình huống trên các thiết bị, phương tiện hiện đại; từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp.

Để giới thiệu rộng rãi sự kiện đến người dân, Công an TP.HCM đã phối hợp Cục Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai thông tin trên 13.000 màn hình LED tại TP.HCM và các địa phương khác.

Triển lãm quốc tế năm nay không chỉ là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.