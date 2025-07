TP.HCM tạm dừng hoạt động 344 nhà cho thuê vi phạm an toàn PCCC 25/07/2025 17:23

(PLO)- Trước thực trạng vi phạm an toàn PCCC tại các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, Công an TP.HCM đã tham mưu chính quyền địa phương tạm dừng hoạt động của 344 cơ sở theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê của Công an TP.HCM, sau sáp nhập địa giới hành chính, toàn thành phố hiện có gần 100.000 cơ sở thuộc nhóm nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Tập trung tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện còn hơn 18.300 cơ sở chưa khắc phục xong các vi phạm an toàn PCCC. Trong số đó, hiện còn 344 cơ sở chưa thực hiện biện pháp khắc phục, vẫn tồn tại nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng.

Thực tế ở nhiều cư xá, chung cư, nhà cao tầng ở TP.HCM người dân đã tự ý cơi nới, lắp đặt "chuồng cọp" để cơi nới diện tích, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC. Ảnh: NG.TÂN

Trong đó, 258 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã, 86 cơ sở do lực lượng công an quản lý. Trước tình trạng trên, Công an TP đã tham mưu chính quyền cấp huyện (cũ) ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở nói trên để đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg.

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định việc tạm đình chỉ hoạt động là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Bên cạnh việc xử lý các cơ sở không đảm bảo PCCC, từ ngày 10-7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã phối hợp Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổ chức chiến dịch tổng rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại chung cư, chung cư cũ và nhà ở nhiều căn hộ có dấu hiệu vi phạm.

Công tác kiểm tra, tuyên truyền được thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm để tiếp cận người dân hiệu quả hơn. Một trong những nội dung trọng tâm là vận động người dân tháo gỡ “chuồng cọp” – các khung sắt kiên cố bịt kín ban công – nhằm mở thêm lối thoát nạn thứ hai trong trường hợp xảy ra sự cố cháy.

Công an phường Bình Quới, TP.HCM vận động người dân ở Cư xá Thanh Đa tháo dỡ "chuồng cọp". Ảnh: NG.TÂN

Đến nay, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động thành công 65 chung cư, chung cư cũ và nhà ở nhiều căn hộ với 1.064 căn hộ thực hiện tháo dỡ hoặc mở lối thoát hiểm bổ sung. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 79 công trình với tổng cộng 1.457 căn hộ chưa chấp hành.

Chuyên gia và người dân đồng tình siết chặt quản lý nhà trọ

Thực tế cho thấy, sau hàng loạt vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản thời gian qua, nhiều chủ nhà trọ đã nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc đảm bảo an toàn PCCC.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, ngụ tại phường Tân Phú, hiện cho thuê hai căn nhà trọ làm nơi kinh doanh ngành may mặc, cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng tình với việc dừng hoạt động những cơ sở tự ý ngăn phòng cho thuê mà không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Đây là mối nguy tiềm tàng, ảnh hưởng trực tiếp đến người thuê cũng như tài sản của chính chủ nhà.”

Việc mở lối thoát nạn sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân khi không may xảy ra sự cố về cháy nổ. Ảnh: NT

Ông Tuấn chia sẻ thêm, hiện nay có không ít chủ nhà vì lợi nhuận mà tự ý ngăn phòng trọ nhỏ hẹp bằng các vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, ván ép. Việc làm này không chỉ làm tăng nguy cơ cháy nổ mà còn cản trở lối thoát hiểm, khiến người thuê gặp nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

“Chính quyền cần kiểm tra thường xuyên và có biện pháp mạnh tay đối với những trường hợp cố tình vi phạm” - ông nói.

PGS.TS Ngô Văn Xiêm – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC – cũng đánh giá việc tự ý ngăn phòng để cho thuê không đúng thiết kế là hành vi rất nguy hiểm. Theo ông, mô hình “hộp ngủ” từng xuất hiện tại TP.HCM là ví dụ điển hình cho thấy mức độ rủi ro cao khi các chủ nhà dựng vách ngăn chật chội để tăng số lượng phòng cho thuê.

“Phần lớn vách ngăn ở các nhà trọ hiện nay làm từ vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Trong khi đó, mật độ cư trú cao khiến việc sử dụng thiết bị điện tăng lên, gây quá tải và dễ phát sinh sự cố điện” - ông Xiêm nhận định.

Chính quyền các phường, xã ở TP.HCM tiếp tục vận động người dân tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn trong thời gian tới. Ảnh: NT

Chuyên gia này cho rằng cần siết chặt hơn nữa công tác cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nhà trọ, đặc biệt là các khu dân cư đông đúc. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền và sự chấp hành nghiêm túc từ người dân, nguy cơ xảy ra cháy nổ vẫn luôn thường trực.