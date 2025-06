Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh thị sát trưng bày thiết bị PCCC trên phố đi bộ Nguyễn Huệ 06/06/2025 18:16

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Công an TP.HCM tại sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”.

Sáng 6-6, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an cùng đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã đến kiểm tra khu vực trưng bày, triển lãm và tổ chức trải nghiệm PCCC và CNCH tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ công an đã đến kiểm tra khu vực trưng bày, triển lãm và tổ chức trải nghiệm PCCC và CNCH tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi. Ảnh: CA

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động tuyên truyền nằm trong chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người dân được tham quan, trang bị kiến thức về việc đảm bảo an toàn trong PCCC. Ảnh: CA

Tiếp đón và báo cáo với đoàn công tác có Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM.

Đại tá Hiếu đã giới thiệu tổng quan về nội dung triển lãm, gồm nhiều mô hình, thiết bị hiện đại phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn như hệ thống huấn luyện mô phỏng tình huống cháy Fireblast, robot chữa cháy, drone phục vụ trinh sát và truyền hình ảnh trực tiếp về Trung tâm chỉ huy, thiết bị cứu hộ chuyên dụng dưới nước và trên cao, cùng hệ thống cảnh báo cháy thông minh.

Công an cũng trưng bày các thiết bị PCCC và CNCH hiện đại. Ảnh: CA

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh sau khi nghe báo cáo và trực tiếp thị sát các khu vực trải nghiệm, đã đánh giá cao tinh thần chủ động, sự đầu tư bài bản và cách làm sáng tạo của Công an TP.HCM trong công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức PCCC đến người dân.

Ông nhấn mạnh rằng việc tổ chức các hoạt động tương tác như mặc trang phục lính cứu hỏa, thực hành chữa cháy, rải vòi, lắp lăng, điều khiển thiết bị công nghệ cao... giúp người dân hình dung rõ hơn về công việc của lực lượng chữa cháy, từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa và kỹ năng xử lý tình huống.

Người dân được tham quan, trải nghiệm các phương tiện PCCC. Ảnh: CA

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu PC07 Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng cháy cho người dân bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực và dễ tiếp cận hơn nữa.

Ông cũng đề nghị lãnh đạo đơn vị cần chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP.HCM quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy và cứu nạn, đặc biệt là trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Cảnh sát hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện PCCC và CNCH. Ảnh: CA

Trung tướng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an địa phương trong việc duy trì, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và các điểm chữa cháy, cứu nạn công cộng tại những khu dân cư đông đúc, đặc biệt là các quận trung tâm.

Trong ba ngày từ 6 đến 8-6, khu vực trải nghiệm tại phố đi bộ mở cửa tự do từ 8 giờ 30 đến 22 giờ 30, thu hút hàng ngàn lượt người dân, đặc biệt là các em nhỏ, học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu và trực tiếp thực hành các thao tác chữa cháy, cứu nạn.

Người dân trực tiếp trải nghiệm ở quận 1. Ảnh: CA

Người dân được tận tay sử dụng bình chữa cháy, thao tác rải vòi, trải nghiệm cảm giác hóa thân thành chiến sĩ cứu hỏa, hoặc điều khiển drone mô phỏng tình huống chỉ huy dập lửa từ trên không.

Hoạt động triển lãm, trải nghiệm do công an tổ chức được người dân nhiệt tình đón nhận. Ảnh: CA

Hoạt động triển lãm và trải nghiệm không chỉ góp phần tuyên truyền hiệu quả kiến thức PCCC và CNCH mà còn tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Đây cũng là cơ hội để lực lượng PCCC TP.HCM thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng phối hợp trong các tình huống khẩn cấp, hướng đến xây dựng một xã hội an toàn, chủ động phòng ngừa cháy nổ.