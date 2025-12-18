Xu hướng mua chung cư để ở, dồn tiền săn đất nền 18/12/2025 14:59

(PLO)- Báo cáo tâm lý thị trường của nhà đầu tư bất động sản đã chỉ ra sự dịch chuyển dòng tiền rõ rệt, sau khi an cư với căn hộ đầu tiên nhiều người sẽ tìm về đất nền để tích sản.

Dữ liệu báo cáo quý IV-2025 mới nhất từ đơn vị nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn cho thấy nhóm khách hàng tự thân sở hữu bất động sản có sự thay đổi thú vị trong "khẩu vị" đầu tư. Cụ thể, nếu căn nhà đầu tiên thường là chung cư để ở thì khi tài chính vững vàng, nhà đầu tư lập tức xoay trục sang đất nền với kỳ vọng sinh lời cao hơn.

Đất nền vẫn hút dòng tiền

Theo dữ liệu khảo sát, nhóm khách hàng tự thân sở hữu bất động sản phần lớn là người trưởng thành, trên 35 tuổi và đã lập gia đình. Đặc điểm nổi bật của nhóm này là tài chính vững vàng và tâm lý thận trọng.

Khi mua căn nhà đầu tiên, mục đích chính của họ là để ở và an cư. Do đó, chung cư hoặc nhà riêng thường là lựa chọn ưu tiên nhờ đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt. Đáng chú ý, có tới 51% người mua nhà lần đầu trong nhóm này không cần vay vốn ngân hàng. Họ sử dụng nguồn tích lũy từ thu nhập cá nhân, chiếm tỉ trọng 75% trong cơ cấu nguồn vốn.

Tuy nhiên, tâm lý tiêu dùng thay đổi rõ rệt khi họ bước sang giai đoạn đầu tư thứ cấp. Báo cáo ghi nhận xu hướng dịch chuyển loại hình tài sản mạnh mẽ ở những người đã có kinh nghiệm. Sau khi đã sở hữu nhà, đất nền trở thành thỏi nam châm thu hút dòng tiền.

Đất nền vẫn là phân khúc được nhiều nhà đầu tư chọn lựa. Ảnh: QUANG HUY

Số liệu cho thấy 53% những người đang sở hữu đất nền tiếp tục có nhu cầu mua thêm loại hình này trong 5 năm tới. Họ xem đây là kênh đầu tư chủ lực. Ngược lại, những người đang sở hữu chung cư lại có xu hướng phân bổ lại danh mục đầu tư. Nhóm này giảm tỉ trọng mua thêm căn hộ để chuyển sang các loại hình gắn liền với đất.

Ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Trung tâm giao dịch bất động sản Căn Nhà Mới, cho rằng đất nền tiếp tục neo giữ vị thế là kênh đầu tư được ưa chuộng trong tâm thức người Việt nhờ khả năng tích sản lâu dài kiểu mua để dành.

Hiệu suất sinh lời kích thích dòng tiền

Động lực thúc đẩy làn sóng dịch chuyển từ chung cư sang đất nền đến từ bài toán hiệu quả kinh tế thực tế trong một thập kỷ qua. Dữ liệu báo cáo tổng hợp từ năm 2015 đến 2025 cho thấy biểu đồ tăng trưởng giá trị của đất nền và chung cư luôn duy trì ở mức cao.

Mức tăng trưởng này vượt xa các kênh đầu tư truyền thống khác như gửi tiết kiệm hay tích trữ ngoại tệ. Thực tế này củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư sành sỏi. 85% số người đã sở hữu bất động sản khẳng định họ vẫn dự định mua hoặc đầu tư thêm trong 5 năm tới, bất chấp biến động thị trường.

Bất động sản, vàng và gửi tiết kiệm vẫn là những kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Ảnh: MINH LONG

Với nhóm nhà đầu tư này, sau khi đã giải quyết xong nhu cầu để ở, dòng tiền nhàn rỗi sẽ lập tức tìm đến các kênh có biên độ lợi nhuận lớn và tính thanh khoản cao.

Ngoài bất động sản, vàng và gửi tiết kiệm là hai kênh trú ẩn an toàn được 82% và 77% người được hỏi lựa chọn để bảo toàn vốn khi chưa tìm được đất ưng ý.

Theo đánh giá của ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn, điều này khẳng định tư duy tài chính chắc chắn của tầng lớp trung lưu Việt Nam. Họ ưu tiên sự an toàn của tài sản tích lũy nhưng luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội gia tăng giá trị tài sản thông qua việc gom đất khi điều kiện cho phép.