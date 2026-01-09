Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 căn ở Nha Trang 09/01/2026 12:04

(PLO)- Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.445 tỉ đồng, quy mô 30 tầng nổi, sẽ cung ứng cho thị trường 1.062 căn hộ.

Ngày 9-1, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư xây dựng Nguyên Hạnh đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2.

Theo chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.445 tỉ đồng.

Dự án được xây dựng trên khu đất diện tích 6.895 m2, quy mô 30 tầng nổi và một tầng hầm. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung ứng 1.062 căn hộ.

Bên cạnh các căn hộ nhà ở xã hội, dự án còn được quy hoạch đồng bộ các tiện ích phục vụ đời sống cư dân như: trung tâm thương mại, nhà trẻ, siêu thị, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên, khu thể thao,…

Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 sẽ cung cấp cho thị trường hơn 1.000 căn hộ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho rằng địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành TP trực thuộc Trung ương theo tinh thần các nghị quyết lớn.

Ông cho hay quá trình phát triển đó sẽ thu hút ngày càng nhiều dự án, khu công nghiệp, dịch vụ, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng lao động. Điều này đặt ra một yêu cầu rất cấp thiết phát triển nhà ở phải đi trước một bước, nhất là nhà ở xã hội dành cho công nhân, viên chức, người lao động.

"Ước mơ về một mái nhà ổn định để an cư lạc nghiệp vẫn là trăn trở lớn của nhiều gia đình. Chính vì vậy, mỗi dự án nhà ở xã hội được triển khai không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà còn là sự sẻ chia, là cam kết của chính quyền đối với người dân rằng: sự phát triển của tỉnh luôn lấy con người làm trung tâm"- ông Đông nói.