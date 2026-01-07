Ruộng bỏ hoang vì cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bít đường đi 07/01/2026 17:02

(PLO)- Người dân ở phường Ninh Hòa, Khánh Hòa kêu cứu vì đất sản xuất bị bỏ hoang do cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bít hết đường đi.

Ngày 7-1, UBND phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND phường đã có công văn đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (BQLDA Khánh Hòa) giải quyết kiến nghị của công dân mở đường dân sinh do thi công dự án phần 1 thuộc dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dẫn đến không còn đường vào đất sản xuất của người dân.

Ruộng bỏ hoang vì thiếu đường đi

Gửi đơn kêu cứu đến báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều hộ dân có đất ở tổ dân phố Văn Định, phường Ninh Hòa phản ánh gần ba năm nay, hàng ngàn m2 đất sản xuất nông nghiệp của họ phải bỏ hoang do không có đường đi vào.

Nhiều ha đất nông nghiệp ở Ninh Hòa bỏ hoang do không có đường vào để sản xuất. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Hà Tố (84 tuổi, ngụ tổ dân phố Văn Định), gia đình ông có gần 1 ha đất nông nghiệp sản xuất ổn định từ trước 1990. Sau đó, ông chia cho mỗi đứa con một ít để sản xuất sau khi các con lần lượt lập gia đình.

Tuy nhiên, từ 2023 đến nay, diện tích đất nông nghiệp này phải bỏ hoang. “Dự án đường cao tốc đi qua không chừa đường để bà con vào ruộng để sản xuất lúa, hoa màu. Lúc đầu, UBND xã Ninh Đông có thông báo sẽ có đường gom dân sinh, nhưng khi dự án xong thì không có con đường nào cả”- ông Tố bức xúc.

Cũng theo ông Tố, lúc làm dự án, người dân hoàn toàn ủng hộ vì để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đến nay, người dân lại đang bị ảnh hưởng vì không có đường vào ruộng, không thể sản xuất, phát triển kinh tế.

Tương tự, gia đình ông Hà Như Quốc có hơn 5 sào đất làm nguồn sinh kế của gia đình nhiều năm nay, giờ mất trắng thu nhập.

“Lúc trước đất này sản xuất lúa một vụ, còn lại sẽ trồng mì, bắp các thứ. Dù không cao nhưng đó là nguồn thu ổn định của gia đình. Gần ba năm nay, đất bỏ hoang, cỏ mục um tùm, xót lắm mà không biết làm sao! Chỉ mong nhà nước làm thêm con đường dân sinh để người dân có thể sản xuất như trước đây”- ông Quốc bày tỏ.

Chung cảnh ngộ là gần 20 hộ dân có đất ở khu vực này. Theo nhiều người dân, nếu từ đầu UBND Ninh Đông cũ nói không có đường dân sinh vào khu vực đất sản xuất thì người dân đã kiến nghị từ đầu. Giờ dự án đã hoàn thành người dân mới biết là không có đường đi nào cả.

“Chúng tôi gửi đơn kiến nghị UBND phường Ninh Hòa. Không có đường đi, người dân không thể sản xuất, lúc đó đất đai bị lãng phí. Bản thân tôi cũng chỉ giúp bà con ở mức độ ghi nhận, kiến nghị lên UBND phường”- ông Lại Quốc Sỹ, tổ trưởng tổ dân phố Văn Định, nói.

Chủ đầu tư nói không có cơ sở làm đường gom

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch phường Ninh Hòa, nói chính quyền địa phương đang tìm hướng giải quyết kiến nghị của người dân việc cao tốc bít hết lối đi vào đất sản xuất.

Ruộng bỏ hoang vì không có đường đi. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo bà Hải, sau khi kiểm tra hiện trạng tại khu vực dọc theo hướng cao tốc từ hầm ngầm đến khu dân cư của các hộ thì đúng có tình trạng diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi của các hộ dân không có đường đi vào để sản xuất.

UBND phường Ninh Hòa kiến nghị BQLDA Khánh Hòa đầu tư đường gom, tạo điều kiện về đường đi cho các hộ dân đi vào các thửa đất được thuận tiện.

Theo ông Phạm Văn Hòa, Phó giám đốc BQLDA Khánh Hòa, vị trí trên là đất nông nghiệp, không có hộ dân sinh sống, không có lối đi vào từ trước.

“Do trước và sau khi làm cao tốc đều không có lối đi vào các thửa đất trên nên việc không có đường đi vào sản xuất không phải do ảnh hưởng bởi dự án như người dân phản ánh. Theo quy định thì việc kiến nghị bổ sung đường gom dân sinh cho các hộ dân tại Văn bản nêu trên là không có cơ sở để giải quyết”- ông Hòa nói.