Phạt nặng chủ đầu tư giấu thông tin khiến người mua không biết nhà bị thế chấp 17/11/2025 14:05

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thay thế Nghị định 16/2022. Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều hành vi vi phạm liên quan đến giao dịch bất động sản, đặc biệt siết chặt trách nhiệm chủ đầu tư khi cung cấp thông tin cho người mua.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua vẫn còn tình trạng chủ đầu tư che giấu việc dự án đã được thế chấp tại ngân hàng, vẫn ký hợp đồng với người mua mà không công khai thông tin. Người mua do không nắm đầy đủ dữ liệu nên vẫn ký kết, đến khi tài sản bị ngân hàng phát mại mới biết căn nhà mình đã mua thực tế được chủ đầu tư đem thế chấp trước đó.

Để hạn chế vi phạm này, cơ quan soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 600 – 800 triệu đồng đối với chủ đầu tư có hành vi không công khai việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng, quyền sử dụng đất hoặc dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định.

Bộ Xây dựng đưa vào nhiều quy định xử phạt bổ sung trong lĩnh vực bất động sản. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nâng mức xử phạt với nhiều hành vi trong kinh doanh bất động sản và bổ sung quy định xử phạt liên quan đến mua bán nhà hình thành trong tương lai.

Cụ thể, mức phạt đối với hành vi kinh doanh bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp hoặc không thành lập hợp tác xã theo quy định được đề xuất nâng từ 100 – 120 triệu đồng lên 120 – 160 triệu đồng.

Đối với hành vi thu tiền đặt cọc để mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn hình thành trong tương lai không đúng quy định, chủ đầu tư bị phạt 600 – 800 triệu đồng và buộc phải trả lại toàn bộ khoản tiền đã thu.

Dự thảo cũng quy định phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn vào kinh doanh khi không đủ điều kiện theo pháp luật. Mức phạt lên đến 1 tỉ đồng cũng được áp dụng cho hành vi đưa nhà ở, công trình hoặc diện tích sàn hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện.

Ngoài chế tài tiền phạt, dự thảo bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả như buộc chủ đầu tư công khai thông tin theo quy định và hoàn trả số tiền đã thu không đúng.

Đối với người hành nghề môi giới bất động sản, dự thảo quy định phạt 40 – 60 triệu đồng nếu trực tiếp tư vấn nhưng không có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp. Hành vi kinh doanh dịch vụ tư vấn hoặc quản lý bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp theo quy định sẽ bị phạt 160 – 180 triệu đồng.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung và tăng nặng chế tài nhằm bảo đảm tính minh bạch trong giao dịch bất động sản, bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình huy động vốn và bán sản phẩm ra thị trường.