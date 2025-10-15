Tập trung phòng, chống rửa tiền trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo 15/10/2025 17:06

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.

Ngày 15-10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.

Nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phân tích cụ thể một số nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới các tồn tại, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện cách thức và kết quả trong thời gian tới.

NHNN nêu rõ, vào thời điểm họp Ban Chỉ đạo ngày 12-12-2024 (Việt Nam vừa hoàn thành báo cáo kỳ 2), kết quả đạt được còn rất hạn chế, chỉ có 1/17 hành động hoàn thành một phần; 16/17 hành động không có tiến triển.

Đến cuộc họp hôm nay, sau gần 1 năm thực hiện (với 3 kỳ Báo cáo Tiến triển), đã có 12 hành động đã được nâng mức đánh giá lên thành Hoàn thành một phần.

Cùng với đó, NHNN đề xuất các giải pháp khắc phục về bổ sung nhân lực, tăng cường đào tạo cán bộ; về cách thức triển khai kế hoạch hành động; về thu thập, cung cấp số liệu.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo… Ảnh: VGP

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả thực hiện kế hoạch hành động trong bối cảnh nguồn lực có hạn, cần lộ trình có tính chiến lược, trong đó ưu tiên nguồn lực triển khai 3 nhóm hành động:

Nhóm các hành động liên quan đến yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý (Hành động 12, Hành động 5); Nhóm các hành động có khả năng đạt đánh giá tích cực nếu tập trung xử lý dứt điểm (Hành động 1, 2, 7); Nhóm các hành động đòi hỏi kết quả có thể lượng hóa (Hành động 4, 11, 13).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị NHNN tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong cuộc họp, hoàn thiện báo cáo; trong đó, làm nổi bật những kết quả đã đạt được, có số liệu minh chứng cụ thể, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung công việc, tiến độ thực hiện… gửi thành viên Ban Chỉ đạo và báo cáo lãnh đạo Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành, xây dựng ngay báo cáo về những nội dung đã thực hiện và dự kiến những công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ giải pháp cụ thể gửi NHNN.

Đồng thời, tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; song song với đó, tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo…

Phó Thủ tướng Chính phủ giao NHNN phối hợp với các bộ ngành liên quan, xây dựng chương trình truyền thông về phòng, chống rửa tiền, đẩy mạnh giải thích, tuyên truyền pháp luật, rõ những hành vi nào được làm, hành vi nào không được làm để nâng cao nhận thức cho người dân.