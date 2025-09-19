Bắt giữ nhóm lừa đảo trên mạng xã hội khi đầu tư tiền ảo 19/09/2025 17:34

(PLO)- Sau khi dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo thì nhóm này tạo ra các loại token “rác” để nạn nhân tin tưởng đã đầu tư tiền ảo thành công.

Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ ba người liên quan đến vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân khi đầu tư tiền ảo.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án, khởi tố và bắt tạm giam Phạm Tuấn Thành (23 tuổi, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (27 tuổi, phường Gia Lâm, TP Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (21 tuổi, xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam ba bị can. Ảnh: CA.

Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã cấu kết, dựng kịch bản lừa đảo bằng cách tạo các nhóm “VIP” trên mạng xã hội, thuê lập website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng.

Nhóm dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo sau đó đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối khiến bị hại tin tưởng kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn.

Sau đó, các đối tượng tự tạo ra các loại token “rác” (như SAH, KAR) để đánh lừa, khiến nạn nhân tin tưởng đã đầu tư tiền ảo thành công.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của chị T.T.B.N và một bị hại khác gần 5 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tạm giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tài sản liên quan.

Đồng thời phong tỏa số tiền trong tài khoản khoảng 7 tỉ đồng, phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.