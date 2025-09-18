Giả tiệm cầm đồ có uy tín để chiếm đoạt tài sản 18/09/2025 16:14

(PLO)- Nam đã làm giả một tài khoản tiệm cầm đồ có uy tín để lên mạng xã hội lừa đảo.

Ngày 18-9, Công an phường Liên Chiểu phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp Phan Thanh Nam (22 tuổi, phường Sơn Trà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh tiệm cầm đồ.

Theo đó, ngày 10-9, Công an phường Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của anh LVH (30 tuổi, phường An Hải) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi liên hệ với tài khoản Facebook có tên “Phan Thanh Nam” để cầm cố xe máy.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Thanh Nam. Ảnh: CA

Sau khi hẹn gặp nhau và trao đổi, thống nhất giá cả cầm cố tài sản, anh H và Nam đã đến khu vực trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Tại đây, anh H đưa xe, toàn bộ giấy tờ có liên quan để Nam đưa xe đi kiểm tra, lắp định vị rồi sau đó sẽ đem xe và tiền ra cho anh H.

Tuy nhiên, Nam lấy xe máy rời đi và cắt đứt liên lạc. Biết mình bị lừa nên anh H đã trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định được vị trí của Nam và bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an xác định Nam cũng đã dùng thủ đoạn mạo danh tiệm cầm đồ có uy tín để chiếm đoạt xe máy của một nạn nhân khác.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.