Bị đòi 200 triệu đồng để chuộc con, người mẹ nhanh trí báo công an 17/09/2025 12:27

(PLO)- Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng làm rõ thanh niên bị "bắt cóc online" để lừa đảo, đòi 200 triệu đồng để chuộc con.

Ngày 17-9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công một thiếu niên bị "bắt cóc online" và đòi 200 triệu đồng để chuộc con.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 16-9, Công an phường An Hải tiếp nhận tin báo của bà VTBL về việc con trai NVMT (18 tuổi) nghi bị kẻ xấu uy hiếp, lừa đảo tống tiền 200 triệu đồng.

Kẻ lừa đảo đã yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để chuộc con.

Công an nhanh chóng giải cứu em N.V.M.T. Ảnh: CA.

Theo trình báo, lúc 16 giờ 30, NVMT rời nhà đi học nhưng đến 18 giờ 25, bà L nhận được tin nhắn từ con trai với nội dung bị đòi nợ, buộc gia đình phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Khi gia đình động viên trở về thì T từ chối, cho biết chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.

Xác định vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online" để tống tiền, Công an phường An Hải đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị và xác định T đang ở một mình tại một ngôi nhà ở phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn.

Qua đấu tranh, T cho biết đã bị một người lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến vụ án rửa tiền và yêu cầu rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để làm việc.

Sau đó, buộc em gọi điện, nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được bảo lãnh về.

Cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho NVMT và truy xét người liên quan.