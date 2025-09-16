Bị bạn doạ giết vì không cho mượn tiền 16/09/2025 18:54

(PLO)- Nguyên nhân ban đầu được xác định là vì không cho mượn tiền nên V đã tạt chai nước nghi là xăng và doạ giết B.

Chiều 16-9, Công an phường An Khê phối hợp VKSND khu vực 3 (TP Đà Nẵng) điều tra vụ việc một người đàn ông nghi bị bạn tạt xăng doạ giết vì không cho mượn tiền.

B bỏ chạy ngay khi thấy V tạt chất lỏng, nghi là xăng vào người. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 50 ngày 16-9, anh V.V.B (28 tuổi, phường Hoà Khánh) đang làm tại tiệm hoa trên đường Nguyễn Đình Tựu thì bị H.K.V (31 tuổi, phường An Khê) cầm theo chai nhựa chứa chất lỏng, tạt vào người của B.

Thấy bị tạt chất lỏng nghi là xăng, B nhanh chóng bỏ chạy thì V tiếp tục đuổi và cầm theo hộp quẹt ga. Trong quá trình đuổi theo, V luôn miệng nói “Giết mi luôn”.

Điều đáng nói, trước đó ngày 15-9, V cũng mang theo một chai nhựa chứa chất lỏng đến nhà để tìm B nhưng không gặp.

V cầm theo chai chất lỏng đến tìm B vào đêm trước đó. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do B không cho mượn tiền.

Vụ việc có dấu hiệu về tội Đe doạ giết người nên VKSND khu vực 3 cùng Công an phường An Khê đang giám định mẫu chất lỏng trong chai nhựa và truy tìm V để điều tra, làm rõ.