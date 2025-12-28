Xe tải lao vào nhà dân, 1 cháu bé tử vong 28/12/2025 13:07

(PLO)- Xe tải chở cây tràm bất ngờ lao vào nhà dân làm nhiều người bị thương, một cháu bé tử vong.

Trưa 28-12, bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị), cho biết trên địa bàn xã vừa có một vụ tai nạn xảy ra khiến một cháu bé tử vong (khoảng 4 tuổi) và bốn người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ, xe tải BKS 74C-109.11 đang chở cây keo tràm lưu thông trên đường ĐT575, hướng từ đường đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 1A.

Khi ô tô tải đi đến ngã tư giao với đường ĐT576 thì va chạm với xe máy rồi lao thẳng vào nhà dân.

Cháu bé khoảng 4 tuổi tử vong tại hiện trường.

Hậu quả, vụ việc khiến một cháu bé tử vong và bốn người khác bị thương. Hiện, bốn người bị thương đang được cấp cứu tại cơ sở y tế.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.