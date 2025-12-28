Đi xe bán tải mua hơn 300 kg pháo lậu để bán dịp tết kiếm lời 28/12/2025 16:28

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã mật phục, bắt quả tang một thanh niên dùng xe bán tải chở pháo lậu từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã bắt quả tang một vụ vận chuyển pháo lậu từ khu vực biên giới về nội địa bằng xe bán tải, khối lượng hơn 300 kg.

Phạm Văn Thành cùng hơn 300kg pháo lậu. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã Ia Krái phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Thành (26 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe bán tải 81C-227.10 vận chuyển pháo lậu trên tỉnh lộ 664, theo hướng xã Ia O về xã Ia Krái.

Kiểm tra trên xe có 210 hộp pháo hoa loại 49 ống, tổng trọng lượng 315 kg.

Bước đầu, Thành khai nhận mua số pháo này từ một người không rõ danh tính, mục đích bán trong dịp Tết nhằm kiếm lời với mức chênh lệch khoảng 140.000 đồng/hộp.