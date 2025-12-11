Tây Ninh: Bắt giữ 2 người dùng ô tô vận chuyển pháo lậu 11/12/2025 11:32

(PLO)- Lực lượng Biên phòng Tây Ninh vừa triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu quy mô lớn, bắt giữ 2 người, thu gần 420 kg pháo lậu.

Ngày 11-12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn giáp ranh biên giới.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 50 phút ngày 10-12-2025, tại ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập (Tây Ninh), lực lượng đánh án do BĐBP tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh đã bắt quả tang Lê Hùng Cường (41 tuổi, xã Thạnh Phước, Tây Ninh) và Nguyễn Hoàng Tuấn (51 tuổi, xã Gò Dầu, Tây Ninh) khi cả hai đang sử dụng ô tô bốn chỗ 70A-185.65 vận chuyển pháo lậu.

Lực lượng biên phòng phát hiện Cường và Tuấn đang vận chuyển pháo lậu. Ảnh: BP

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 126 hộp pháo mang nhãn hiệu nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ, với trọng lượng khoảng 210 kg.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định trước đó vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 9-12-2025, Cường và Tuấn đã thực hiện một chuyến vận chuyển pháo tương tự từ xã Tân Lập về các xã Đức Lập và Thạnh Phước của tỉnh Tây Ninh.

Cường và Tuấn bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BP

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng đánh án phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Công an xã Tân Lập, Phòng PC03 và các đơn vị liên quan tiến hành di lý hai đối tượng đến các địa điểm nghi cất giấu hàng.

Tại khu vực ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tổ công tác khám xét và thu giữ thêm 6 thùng pháo các loại với trọng lượng khoảng 180 kg.

Cường và Tuấn cùng tang vật. Ảnh: BP

Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, quá trình kiểm tra phòng trọ do Tuấn thuê tại ấp Trâm Vàng, xã Thạnh Phước, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 thùng pháo khác nặng khoảng 30 kg. Tổng trọng lượng pháo thu giữ trong toàn bộ chuyên án lên đến gần 420 kg.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.