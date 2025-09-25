Bắt giữ xe đầu kéo giấu 3.000 bao thuốc lá lậu và pháo hoa nổ tại Mộc Bài 25/09/2025 10:43

Ngày 25-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại và pháo hoa nổ, được cất giấu tinh vi trên xe đầu kéo.

Lực lượng chức năng phát hiện thuốc lá lậu và pháo hoa nổ cất giấu trong cabin xe đầu kéo. Ảnh: NT

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 21-9, tổ công tác liên ngành gồm Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVII) và Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 4 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã kiểm tra, bắt quả tang Trần Quốc Tuấn (36 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ moóc vận chuyển hàng cấm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 2.300 bao hiệu Jet, 700 bao hiệu Hero), được chia nhỏ trong 21 túi nylon màu đen. Ngoài ra, còn có 11 kg pháo hoa nổ đựng trong ba hộp giấy nhiều màu, in chữ nước ngoài. Toàn bộ số hàng được Tuấn giấu trong cabin xe nhằm qua mắt lực lượng kiểm tra.

11kg pháo hoa nổ giấu trên cabin của xe đầu kéo. ẢNH: NT

Bước đầu, Tuấn khai nhận sau khi chở than đá xuất khẩu qua cửa khẩu Mộc Bài giao cho một công ty tại TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), đã gặp một người lạ thuê vận chuyển số thuốc lá và pháo hoa trên về Việt Nam. Điểm hẹn giao hàng là khu vực bến xe An Sương (TP.HCM), nơi sẽ có người đến nhận và trả tiền công.

Tuy nhiên, hành vi của Tuấn đã bị lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài kịp thời phát hiện, kiểm tra ngay khi xe vừa vào luồng nhập khẩu hàng hóa.

Toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.