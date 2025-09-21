Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Tây Ninh 21/09/2025 15:01

(PLO)- Bốn người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Tây Ninh vừa bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây phát hiện, lập biên bản xử phạt theo quy định pháp luật.

Ngày 21-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) cho biết: Lực lượng tuần tra của đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản xử lý bốn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây ngăn chặn nhóm nhập cảnh trái phép.

Trước đó, tổ công tác của Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp với Công an và lực lượng quân sự xã Mỹ Quý tuần tra tại khu vực từ mốc 183 đến mốc 185, ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý. Khi đến gần mốc 184, cách khoảng 100 m về phía Việt Nam, lực lượng phát hiện bốn người có hành vi nhập cảnh trái phép nên tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở để làm việc.

Các đối tượng khai tên Nguyễn Chí Hải (30 tuổi, ngụ TP.HCM), Hồ Quốc Dễ (26 tuổi, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Ngọc Lũy (32 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Huỳnh Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ Đồng Nai). Nhóm này cho biết đang tìm cách đi sâu vào nội địa tỉnh Tây Ninh.

Sau khi hoàn tất thủ tục điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính bốn người về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, đơn vị tiếp tục xác minh các hoạt động qua lại biên giới của nhóm này.