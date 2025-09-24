Bắt giữ người còn lại trong vụ giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh 24/09/2025 17:52

(PLO)- Nguyễn Tiến Đạt cùng đồng bọn giả vờ mua ổi rồi giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh, cả hai đã lần lượt bị công an bắt giữ.

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh), nghi phạm liên quan vụ giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, khi Đạt bắt xe đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An, thì bị trinh sát công an mật phục, bắt giữ.

Đạt bị bắt giữ khi đón xe đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An.

Trước đó, UBND phường Long An thông tin, Công an phường đã xác định được đôi nam nữ thực hiện vụ cướp điện thoại của bà NTTT (46 tuổi, ngụ phường Long An). Nghi phạm nữ là Thị Trúc (32 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú An Giang) đã bị bắt ngay sau đó.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà T đang ngồi bán thịt heo và rau củ trước nhà thì đôi nam nữ chạy xe máy tới, giả vờ mua ổi rồi nhanh tay giật điện thoại.

Đến sáng 22-9, gia đình phát hiện bà T tử vong trong phòng ngủ. Nạn nhân vốn bị tật nguyền, mắc bệnh lao phổi. Chiều 23-9, người thân vừa lo hậu sự vừa đến công an trình báo sự việc.

Xác minh nhanh, công an làm rõ Đạt là người lái xe, còn Trúc trực tiếp giật điện thoại. Sau khi gây án, Đạt mang điện thoại đi cầm được 300.000 đồng, dùng mua một thẻ cào điện thoại 20.000 đồng và chai nước ngọt cho Trúc, phần còn lại giữ để thuê nhà nghỉ.

Đôi nam nữ giả vờ mua ổi, giật điện thoại khiến phụ nữ khuyết tật tử vong. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngày 23-9, Đạt rủ Trúc đến Bệnh viện Đa khoa Long An để tìm tài sản trộm cắp nhưng Trúc không đồng ý. Sau đó Đạt bỏ đi, Trúc bị công an bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi.