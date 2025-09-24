Giả vờ mua hàng, đôi nam nữ giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật 24/09/2025 09:40

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh đang truy xét đôi nam nữ giả vờ mua hàng rồi giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Clip ghi lại cảnh đôi nam nữ giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật.

Ngày 24-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, truy xét cặp đôi nam nữ đi xe máy, giả vờ mua hàng rồi cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Giả vờ mua hàng, đôi nam nữ giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 21-9. Thời điểm này, hai đối tượng nam nữ chạy xe máy đến trước nhà một phụ nữ khuyết tật, giả vờ hỏi mua đồ. Khi thấy nạn nhân sơ hở, chúng bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy, mặc cho người phụ nữ kêu cứu.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tập trung lực lượng truy xét để nhanh chóng xác định, bắt giữ các đối tượng liên quan, làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, sau khi bị cướp điện thoại, nạn nhân rơi vào tâm trạng buồn bã và đã mất. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là người khuyết tật, có bệnh án tâm thần và bệnh phổi.