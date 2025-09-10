Bắt giữ người đàn ông trốn truy nã 5 năm ở Tây Ninh 10/09/2025 21:36

(PLO)- Sau 5 năm trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Hồng đã bị Công an phường Thanh Điền, Tây Ninh bắt giữ.

Ngày 10-9, Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hồng (49 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Long, phường Thanh Điền) theo quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hồng trốn truy nã năm năm sa lưới. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 31-12-2021, TAND thị xã Hòa Thành (Tây Ninh cũ) tuyên phạt Hồng 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án, Hồng bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Hồng

Đến trưa 6-9, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Thanh Điền phát hiện Hồng đang lẩn trốn tại địa phương nên bắt giữ, bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh xử lý.