Công an xã ở Đồng Nai bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm 31/12/2025 11:27

(PLO)- Bị truy nã đặc biệt nguyên hiểm về tội giết người, bị can lẩn trốn đến tỉnh Đồng Nai và bị công an địa phương phát hiện bắt giữ.

Ngày 31- 12, Công an xã Long Hà (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ bị can Bùi Quốc Hoàng (45 tuổi, thường trú tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Bị can Bùi Quốc Hoàng bị bắt sau khi trốn truy nã. Ảnh: Công an

Trước đó, ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đối với bị can Bùi Quốc Hoàng về tội “Giết người”. Khi bị truy nã, Hoàng lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai.

Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Long Hà đã phát hiện, bắt giữ bị can giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.