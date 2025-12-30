Phẫu thuật thẩm mỹ rồi tạo vỏ bọc doanh nhân để trốn truy nã 25 năm 30/12/2025 13:34

(PLO)- Nguyễn Thị Bé thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân để qua Lào trốn truy nã.

Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với công an nước bạn Lào để bắt giữ Nguyễn Thị Bé (57 tuổi, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tỉnh Nam Định cũ) theo hai lệnh truy nã của Công an tỉnh Nam Định cũ và Công an TP.HCM.

Theo đó, Nguyễn Thị Bé bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định (cũ) truy nã về tội mua bán trái phép chất ma tuý từ ngày 28-2-2001 và lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về hành vi giết người vào ngày 27-4-2005.

Nguyễn Thị Bé phẫu thuật thẩm mỹ để che dấu thân phận.

Quá trình trốn truy nã tại Lào, Nguyễn Thị Bé thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên (53 tuổi, trú tại Bản Nóng Đờn, TP Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, Lào) và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Trong thời gian này, Nguyễn Thị Bé đã tạo lớp vỏ bọc tinh vi thành một doanh nhân, thường xuyên có mối quan hệ với các cơ quan chức năng của địa phương.

Bên cạnh đó, để tránh sự phát hiện của người khác, Bé còn làm phẩu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và chọn nơi khu vực xa dân cư để sinh sống.

Công an 2 nước phối hợp bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Bé về Việt Nam.

Để tìm được thông tin về Bé, lực lượng điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã mất rất nhiều thời gian, công sức truy vết. Nhiều lần có thông tin về Bé, tuy nhiên xem xét, căn cứ vào nhận dạng thì không phù hợp nên phải chờ đợi để xác minh được thông tin chính xác.

Bằng sự phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Savannakhet, trong tháng 12-2025, thông tin Nguyễn Thị Bé dần được lộ diện.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an 2 tỉnh đã xác định rõ được nhân thân, lai lịch của Hồ Thị Hương Liên. Đồng thời, cũng cố tài liệu, chứng cứ và thực hiện bắt giữ ngay tại nhà riêng tại Lào.

Nguyễn Thị Bé đã được lực lượng phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet tiến hành di lý về Việt Nam trong chiều ngày 29-12. Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bàn giao Nguyễn Thị Bé cho Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định.