Bộ Công an: Tội phạm trật tự xã hội tháng 12-2025 có xu hướng tăng 31/12/2025 15:28

(PLO)- Trong tháng 12-2025, tỉ lệ khám phá án trật tự xã hội đạt hơn 75%, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Thực hiện Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 7-6-2024 của Chính phủ, Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12-2025 (từ ngày 15-11-2025 đến ngày 14-12-2025).

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 12-2025

1. Phạm tội về trật tự xã hội

Toàn quốc xảy ra 4.054 vụ; khám phá 3.066 vụ; bắt giữ, xử lý 6.322 đối tượng; tỉ lệ khám phá đạt 75,63%; triệt phá 5 băng, nhóm. So với tháng 11-2025, số vụ tăng 391 vụ (+10,67%), số vụ khám phá tăng 174 vụ (+6,02%), số đối tượng bị bắt giữ, xử lý tăng 78 đối tượng (1,25%); tăng 3 băng, nhóm bị triệt phá.

2. Phạm tội về trật tự quản lý kinh tế

Toàn quốc xảy ra 191 vụ, so với tháng 11-2025 giảm 65 vụ (-25,39%).

3. Phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm

Toàn quốc xảy ra 31 vụ, so với tháng 11-2025 giảm 3 vụ (-8,82%).

Biểu đồ cơ cấu các vụ phạm tội trật tự xã hội tháng 12-2025

4. Phạm tội về ma túy

Toàn quốc xảy ra 1.492 vụ, so với tháng 11-2025 giảm 798 vụ (-34,85%).

5. Công tác truy nã

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 146 đối tượng truy nã; trong đó có 75 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 11-2025, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 81 đối tượng (-35,68%), số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm giảm 46 đối tượng (-38,02).