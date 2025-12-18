Công an TP.HCM kéo giảm hơn 24% tội phạm về trật tự xã hội 18/12/2025 13:03

(PLO)- Trong năm 2025, Công an TP.HCM đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, trong đó tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm hơn 24% so với năm 2024.

Ngày 18-12, Công an TP.HCM cho biết vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai Chương trình công tác năm 2026.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị ngày 17-12 có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự hội nghị ở Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.

Cùng dự còn có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh giáp ranh với TP.HCM và đại diện các sở, ban, ngành TP.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị.

Kéo giảm mạnh tội phạm, giữ vững an ninh kinh tế

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2025 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại lớn của đất nước và TP.HCM. Đây cũng là năm tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại đô thị đặc biệt này.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP, Công an TP.HCM đã chủ động từ sớm, từ xa, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác. Nhờ đó, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác phòng chống tội phạm, Công an TP.HCM thực hiện với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", gắn chặt giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Kết quả, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm hơn 24% so với năm 2024. Đáng chú ý, nhiều loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến đời sống người dân giảm sâu, trong đó nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu giảm hơn 29%.

Trước sự biến đổi nhanh chóng về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, lực lượng công an đã chủ động đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng điều tra, tập trung bóc gỡ các đường dây, băng nhóm lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM tham dự hội nghị. Ảnh: CA

Điển hình trong lĩnh vực phòng chống ma túy, nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá với khối lượng tang vật thu giữ rất lớn. Số liệu cho thấy, trong năm 2025, số vụ phát hiện tăng hơn 22% và số người vi phạm liên quan ma túy tăng hơn 32%.

Bên cạnh đó, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường nghiêm trọng đã được điều tra, xử lý nghiêm minh. Điều này góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao cũng được triển khai quyết liệt, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trên không gian mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi tại Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Công an TP.HCM cũng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06. Việc làm sạch dữ liệu dân cư, mở rộng dịch vụ công trực tuyến đã tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP tiếp tục chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, lấy con người làm trung tâm, giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Phấn đấu trở thành điểm sáng của Công an cả nước

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công an TP.HCM đạt được trong năm qua.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CA

Bộ trưởng đánh giá Công an TP.HCM đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP trong việc ban hành và triển khai các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng công an đã đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị trong vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khi số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm, hàng chục băng nhóm tội phạm có tổ chức được chuyển hóa; nhiều đường dây cờ bạc, tín dụng đen, lừa đảo quy mô lớn bị triệt phá.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CA

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Ban Giám đốc Công an TP.HCM tập trung lãnh đạo. Đơn vị đã thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, không tổ chức Công an cấp huyện, đồng thời phát huy mô hình Công an địa phương hai cấp đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào một số công tác trọng tâm.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an TP.HCM giữ vững an ninh quốc gia, trật tự kỷ cương để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, góp phần xây dựng TP trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ hàng đầu khu vực.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 5 tập thể và 15 cá nhân.

Trong số các cá nhân nhận Huân chương có Trung tướng Lê Hồng Nam (nguyên Giám đốc Công an TP.HCM), Thiếu tướng Trần Đức Tài (nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM), Đại tá Lê Quang Đạo và Đại tá Nguyễn Đình Dương (Phó Giám đốc Công an TP.HCM).

Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang cũng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 33 đơn vị, địa phương trực thuộc Công an TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2025.