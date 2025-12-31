CSGT phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính ma túy, tàng trữ 20 viên nén 31/12/2025 15:46

(PLO)- Tài xế xe đầu kéo bị lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy đá và tàng trữ tổng cộng 20 viên nén trên người và phương tiện.

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế đang phối hợp với Công an xã A Lưới 2 điều tra hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy của một tài xế xe đầu kéo.

Công an làm việc với tài xế Trần Văn Cường

Trước đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 30-12, Tổ công tác thuộc Đội 1, Phòng CSGT tuần tra kiểm soát tại Km 340+200 đường Hồ Chí Minh.

Tại đây, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đầu kéo biển kiểm soát 74G-005.10 kéo theo rơ-moóc 74R-011.17 lưu thông hướng từ xã A Lưới 1 đi xã Bình Điền để kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện là Trần Văn C (32 tuổi, trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Qua biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng test nhanh ma túy đối với tài xế C. Kết quả cho thấy nam tài xế dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.

Kiểm tra thêm, lực lượng chức năng phát hiện trên người tài xế cất giấu 5 viên nén, trên xe có 15 viên nén màu hồng.

Hiện vụ việc cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.