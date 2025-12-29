Chạy xe ngược chiều, thanh niên ném bóp chứa ma túy để tẩu thoát 29/12/2025 14:57

(PLO)- Bị dừng xe do lưu thông ngược chiều, một thanh niên bất ngờ ném bóp da bên trong có 5 túi nylon nghi là ma túy rồi bỏ chạy.

Ngày 29-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết Đội CSGT Đường bộ số 1 đã bàn giao Võ Phước Bảo (31 tuổi, phường Bình Minh, Tây Ninh) cùng tang vật cho Công an phường Bình Minh để tiếp tục điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Tổ số 1 (Đội CSGT Đường bộ số 1) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Phú.

Thời điểm này, Tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển mô tô 70H1-405.91 lưu thông theo hướng ngược chiều quy định nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Võ Phước Bảo bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CSGT

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hộc xe có một bóp da màu đen cỡ nhỏ. Bất ngờ, người điều khiển xe đã giật lấy bóp da rồi ném đi và bỏ chạy nhằm thoát thân. Tổ công tác tổ chức truy đuổi, khống chế, đồng thời thu giữ lại bóp da vừa bị vứt bỏ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bóp da có năm túi nylon nhỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy. Làm việc ban đầu, Võ Phước Bảo thừa nhận chất tinh thể màu trắng trong các túi nylon là ma túy đá.

Vụ việc đang được Công an phường Bình Minh tiếp tục xử lý theo quy định.