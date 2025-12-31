Đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỉ đồng bị triệt phá 31/12/2025 19:01

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công một đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị hơn 200 tỉ đồng.

Ngày 31-12, Công an TP Đà Nẵng thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép tổng giá trị hơn 200 tỉ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, PC03 Đà Nẵng xác định, từ năm 2022 - 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, ngụ phường An Hải, TP Đà Nẵng) cùng những người liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.

Nguyễn Thị Thu Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Các hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều địa phương trong cả nước. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỉ đồng, qua đó nhóm của Thảo thu lợi bất chính trên 15 tỉ đồng.

Theo đó, PC03 Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố ba người có liên quan. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là người cầm đầu. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của nhóm người này, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Hiện, PC03 Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật.