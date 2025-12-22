Mua bán 90 tỉ đồng hóa đơn trái phép ở Đà Nẵng rồi vào Quảng Ngãi trốn 22/12/2025 19:28

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt giữ chủ mưu trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn khi người này đang lẩn trốn ở Quảng Ngãi.

Ngày 22-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ Nguyễn Tường Thi (40 tuổi, ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) khi Thi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết quả điều tra, Thi là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022-2024 tại khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ); đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự ngày 6-3-2025.

Nguyễn Tường Thi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Quá trình xác minh lĩnh vực khoáng sản cho thấy, thông qua Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh, Thi đã xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền trước thuế hơn 80 tỉ đồng. Việc làm phi pháp này phục vụ hoạt động hợp thức hóa khoáng sản, vật liệu xây dựng.

Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (38 tuổi, ngụ xã Núi Thành). Riêng Nguyễn Tường Thi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra phải ban hành quyết định truy tìm trên toàn quốc.

Ngày 19-12, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng xác định Thi di chuyển, liên tục thay đổi nơi lẩn trốn. Tổ công tác đã kiên trì bám sát, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra mở rộng xác định: Nguyễn Tường Thi đã thành lập doanh nghiệp “bình phong”, tổ chức xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 90 tỉ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, tạm giam Thi để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.