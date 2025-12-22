Chủ tịch Đà Nẵng chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự TP nhân Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12/2025 10:38

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự TP nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2025), sáng nay (22/12), ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.

Chủ tịch TP Đà Nẵng chúc mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam.



Cùng đi có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND và các Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng, Phan Thái Bình.

Tại buổi thăm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật mà Bộ Chỉ huy Quân sự TP đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Ông khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang TP trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong công tác phòng thủ dân sự; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Chiến dịch Quang Trung, kịp thời hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP khẳng định Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển hài hòa giữa kinh tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp kỷ niệm, ông Phạm Đức Ấn chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP; đồng thời khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục chủ động tham mưu UBND TP triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Hữu Ích báo cáo lãnh đạo TP những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025, trong đó nhấn mạnh công tác tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng thời, Đại tá Trần Hữu Ích mong muốn lãnh đạo TP tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nguồn lực, đầu tư trang bị, phương tiện để cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP có đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là trong các tình huống phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, phục vụ Nhân dân kịp thời, hiệu quả.