Thanh niên buông 2 tay, dùng chân lái xe máy bị tịch thu xe 20/12/2025 16:58

(PLO)- Thanh niên ở Đà Nẵng buông cả hai tay, dùng chân lái xe máy bị xử phạt, tịch thu phương tiện.

Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSGT vừa làm việc, xử phạt một người buông cả hai tay, dùng chân lái xe máy.

Thanh niên buông 2 tay, dùng chân lái xe máy.

Trước đó, ngày 18-12, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về việc trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên buông thả cả hai tay, dùng chân điều khiển xe máy khi tham gia giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Đến sáng ngày 20-12, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là anh LNVQ (18 tuổi, ngụ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, anh Q khai nhận, tối 16-12, tại đường Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Lộc) anh đã thực hiện hành vi buông thả hai tay và dùng chân điều khiển xe máy khi đang lưu thông trên đường.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với các lỗi buông thả hai tay khi điều khiển xe và dùng chân điều khiển xe.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, anh Q bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện.