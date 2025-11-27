Cựu cán bộ thuế lãnh 20 năm tù vì tiếp tay cho nhóm mua bán hóa đơn 27/11/2025 14:12

(PLO)- Quá trình quản lý địa bàn, cựu cán bộ thuế đã nhận hơn 3,5 tỉ đồng để bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các công ty "ma"; chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra...

Ngày 27-11, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi (35 tuổi, ngụ TP.HCM) 11 năm tù về hai tội mua bán trái phép hóa đơn và đưa hối lộ; bị cáo Nguyễn Quang Huy cùng 6 bị cáo khác từ 1-2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn; bị cáo Lê Thế Diện (nhân viên kế toán) 18 năm tù về hai tội mua bán trái phép hóa đơn và nhận hối lộ; bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu cán bộ thuế) 20 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến ngày 18-5-2024, Hoàng Phi thành lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Phi thuê Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường, Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh phụ giúp và trả tiền công 12-15,5 triệu đồng/tháng. Các đối tượng này còn mua hóa đơn từ Phi để bán lại cho khách hàng, hưởng phí chênh lệch.

Phi thuê các chung cư trên địa bàn quận 12, quận Gò Vấp (cũ) để làm địa điểm mua bán trái phép hóa đơn. Đến cuối năm 2022, Phi thuê Lê Thế Diện thành lập 24/168 công ty "ma". Diện còn giúp Phi báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các công ty này.

Từ năm 2020 đến ngày 18-5-2024, Phi thành lập tổng cộng 168 công ty "ma" để xuất bán trái phép tổng cộng 45.515 tờ hoá đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỉ đồng, sau thuế 6.703 tỉ đồng, thuế GTGT là 548 tỉ đồng. Phi đã thu lợi bất chính khoảng 110 - 129 tỉ đồng.

Để che giấu cho việc thành lập công ty, mua bán trái phép hóa đơn, Phi còn thông qua Lê Thế Diện đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh (cán bộ thuế) tổng số tiền 4,2 tỉ đồng.

Cụ thể, Phi đã tìm cách móc nối với Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ thuế phụ trách quản lý địa bàn của các công ty "ma" có địa chỉ kinh doanh tại phường 9, quận Gò Vấp (cũ), TP.HCM (nay là phường Thông Tây Hội, TP.HCM) để chung chi tiền "bồi dưỡng".

Do không muốn trực tiếp nhận tiền từ Phi, Tuấn Anh đã giới thiệu người quen là Lê Thế Diện vào làm việc cho Phi.

Tuấn Anh và Phi thống nhất tỉ lệ tiền đưa - nhận hối lộ là 0,3% - 0,35% trên tổng doanh thu bán ra trên tờ khai báo cáo thuế của các công ty "ma" nơi Tuấn Anh quản lý.

Tuấn Anh sẽ bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các công ty "ma"; chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra; không khóa mã số thuế và thông báo cho Phi biết khi các công ty "ma" bị hệ thống cảnh báo rủi ro về hóa đơn để Phi làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ kinh doanh...

Tiền "bồi dưỡng" sẽ tính theo từng quý. Trong đó, tỉ lệ tiền đưa - nhận hối lộ là 0,3% - 0,35% trên tổng doanh thu bán ra trên tờ khai báo cáo thuế của các công ty "ma" nơi Tuấn Anh quản lý.

Diện sẽ trực tiếp nhận tiền hối lộ từ Phi để đưa cho Tuấn Anh và được trả công số tiền tương ứng với 0,05%.

Trong năm 2023, Phi đã đưa hối lộ cho Tuấn Anh thông qua Lê Thế Diện tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng/tổng doanh thu 41 công ty "ma".

Tổng số tiền Tuấn Anh đã nhận từ Phi thông qua Diện là hơn 3,5 tỉ đồng. Diện thu lợi bất chính từ việc giúp Phi thành lập công ty "ma" và được Tuấn Anh chia từ tiền nhận hối lộ tổng cộng 861 triệu đồng.