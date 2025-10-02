Cựu cán bộ thuế lãnh án vì tiếp tay cho doanh nghiệp trốn thuế 02/10/2025 17:08

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Nguyễn Huy Minh (Giám đốc Công ty Ánh Dương) 4 năm tù về tội trốn thuế và 1 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Bá Đông, cựu cán bộ thuế Cục Thuế Nga Sơn - Thanh Hóa, nhận 2 năm tù; bị cáo Vũ Văn Khánh, cựu cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, bị tuyên 18 tháng tù cho hưởng treo, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế, tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29-1-2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội nhận được hồ sơ tin báo tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Ánh Dương có dấu hiệu vi phạm hoàn thuế.

Quá trình giải quyết tin báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2020, bị cáo Nguyễn Huy Minh sử dụng Công ty Ánh Dương thực hiện mua điện thoại, máy tính bảng các loại từ các đầu mối bán lẻ, không có hóa đơn chứng từ để xuất khẩu.

Do đó, bị cáo Minh liên hệ với Nguyễn Bá Đông và Vũ Văn Khánh, nhờ tìm đầu mối cung cấp hóa đơn cho Công ty Ánh Dương. Sau đó bị cáo Nguyễn Bá Đông nhờ bị cáo Vũ Văn Liêu việc này.

Sau đó, Vũ Văn Liêu liên hệ với một cá nhân tên Ngọc ở TP.HCM (không rõ lai lịch) để hỏi mua hóa đơn. Hai bên thỏa thuận, chi phí mua hóa đơn là 2,3% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc chuyển khoản hợp thức sẽ do Công ty sử dụng hóa đơn (Công ty Ánh Dương) thực hiện.

Cùng với đó, các bị cáo Liêu và Khánh cũng thống nhất sẽ thu phí mua hóa đơn từ Nguyễn Huy Minh là 6% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Sau khi trừ 2,3 % trả cho Ngọc, số tiền còn lại là 3,7%, Liêu và Khánh sẽ chia nhau. Cụ thể, Liêu hưởng 0,5%, còn Khánh và Đông hưởng 3,2%.

Sau khi hai đầu mua và bán thống nhất xong, bị cáo Nguyễn Huy Minh chỉ đạo kế toán liên hệ với Vũ Văn Liêu, cung cấp số liệu để Liêu xuất hóa đơn chứng từ của Công ty An Nhiên cho Công ty Ánh Dương.

Tổng cộng, các bị cáo mua bán 11 hóa đơn có giá trị bao gồm thuế là hơn 12 tỉ đồng. Bị cáo Minh dùng số này, kê khai hoàn thuế xuất khẩu cho Công ty Ánh Dương, gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng tiền thuế.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội lấy lời khai ông T (Giám đốc Công ty An Nhiên). Ông T khẳng định không biết vì sao mình được làm giám đốc, bản thân không biết gì về doanh nghiệp và các chữ ký mang tên ông đều là giả mạo.

Về hành vi lừa đảo, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Nguyễn Huy Minh có hành vi chiếm đoạt hơn 23,5 triệu đồng tiền hoàn thuế tại Chi cục Thuế quận Đống Đa (cũ).