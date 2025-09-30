Ngoại tình và đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu 30/09/2025 16:20

(PLO)- Bị cáo ngoại tình, sau khi ly thân không đòi được tiền nên dùng kim tiêm để bơm thuốc trừ sâu vào hộp sữa của người vợ...

Ngày 30-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh (65 tuổi) mức án 10 năm tù về tội giết người theo điểm q, khoản 1, Điều 123 (Vì động cơ đê hèn).

Theo cáo trạng, bị cáo Vinh kết hôn với bà Ngô Thị X từ năm 1980 và có với nhau 4 người con. Ông Vinh từng cờ bạc, thua 300 triệu đồng và con trai phải trả nợ thay nên gia đình thống nhất cho con trai đứng tên nhà đất chung.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cuối năm 2023, bà X phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị H nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân. Ông Vinh ở phòng khách còn bà X ở trong buồng ngủ.

Đầu năm 2025, bị cáo Vinh yêu cầu con trai bán nhà, đưa một phần tiền cho mình nhưng không được mọi người trong gia đình đồng ý. Do vậy, bị cáo thường xuyên chửi bà X và đến nhà chị H ăn, ở vào các buổi tối.

Sáng ngày 12-4, khi ở nhà chị H về, Vinh đi vào phòng ngủ của vợ, thấy 3 hộp sữa đậu nành để ở trên bàn gần đầu giường nên nảy sinh ý định đi mua thuốc trừ sâu, cho vào trong nhằm đầu độc nạn nhân.

Ông Vinh đi mua 1 lọ thuốc trừ sâu và một kim tiêm đem về cất giấu ở dưới bếp. Trưa cùng ngày, lợi dụng lúc nhà không có ai, bị cáo lấy xi lanh bơm thuốc sâu vào sữa của vợ.

Khoảng 18h cùng ngày, bà X lấy sữa ra uống, thấy có mùi như mùi xăng nên đi gặp con trai, con dâu kể chuyện. Sau đó, bà X thấy người nôn nao, đau bụng, chóng mặt… Gia đình kiểm tra, thấy hộp sữa đang uống dở có mùi lạ; 2 hộp còn nguyên có các vết thủng nhỏ, như bị kim tiêm đâm vào liền đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 15-4, bà X được ra viện và tổ chức họp gia đình nhằm làm rõ sự việc nhưng bị cáo Vinh không thừa nhận hành vi đầu độc. Bị cáo vứt tang vật là lọ thuốc trừ sâu, kim tiêm ra bãi rác.

Ngày 27-4, bà X đến cơ quan công an trình báo sự việc và ba hôm sau, ông Vinh đầu thú.

Tại tòa, ông Vinh thừa nhận hành vi, thừa nhận việc bơm thuốc sâu vào sữa cho vợ uống nhưng cho rằng cáo trạng truy tố mình về tội giết người với tình tiết “vì động cơ đê hèn” là không đúng; ông chỉ muốn dùng thuốc sâu để dọa vợ.

Chủ tọa đã hỏi bị cáo “nếu bà ấy ngoại tình mà ông đầu độc, sẽ là không đê hèn nhưng ông ngoại tình, muốn sống cùng bà H nên mới đầu độc vợ. Như vậy, cơ quan điều tra mới xác định ông phạm tội vì động cơ đê hèn. Có phải ông định giết bà X rồi đón bà H về sống cùng hay không?”.

Bị cáo Vinh trình bày, không thể đón bà H về sống cùng vì đã cho con trai nhà đất. Ông chỉ muốn bán 50% đất đi, lấy tiền xây nhà và “đưa tôi 1-2 tỉ đồng, tôi đi đâu thì đi”.

Tại phiên tòa, bà X khẳng định số sữa bị đầu độc, thường ngày chỉ có bà sử dụng; con cháu trong nhà không ai uống.

Tuy nhiên, bà X vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Vinh vì “sống ly thân nhưng còn tình nghĩa”. Bà cũng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Quá trình xét xử, HĐXX đã xem xét mức độ hành vi của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ và xử phạt bị cáo 10 năm tù.

Trong vụ án, ông Vinh có hành vi sống chung cùng bà H nhiều lần, từ 17h đến 8h sáng hôm sau. Tuy nhiên, hai người chưa đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng nên cơ quan tố tụng không khởi tố, chỉ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.