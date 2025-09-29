Đọc tin nhắn của vợ xong, chồng gây án giết người 29/09/2025 14:18

(PLO)- Phát hiện vợ mình nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác, xưng hô vợ chồng, bị cáo liền tra hỏi rồi dùng hung khí gây án giết người.

Ngày 29-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang (ở Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội giết người.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng. Khoảng 5 giờ 45 ngày 28-12-2024, Nguyễn Văn Giang ngủ dậy và thấy điện thoại chị Bùi Thị H (vợ bị cáo Giang) có tin nhắn zalo đến.

Giang xem điện thoại thì phát hiện vợ mình đã nhắn tin zalo với người đàn ông khác, xưng hô vợ chồng cùng nhiều tin nhắn tình cảm nam nữ.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Thấy vậy, Giang cầm điện thoại đi xe máy ra cửa hàng nơi chị H bán bánh mì cách nhà khoảng 100 m và bảo chị H đóng cửa hàng, đi về nhà nói chuyện để làm rõ những tin nhắn trên.

Tuy nhiên, chị H không đồng ý và nói rằng “tôi và anh không còn tình cảm gì mà phải giải thích”. Giữa hai người xảy ra cãi nhau, xô xát, bị cáo Giang đạp đổ một số đồ đạc ở cửa hàng để dọa, buộc chị H phải đi về nói chuyện nhưng người vợ không đồng ý.

Thấy trên xe đẩy bán bánh mì có con dao đầu nhọn, Giang lấy dao và nói “giờ thì cả 2 cùng chết” rồi dùng dao tấn công liên tục 11 nhát vào người chị H, vừa tấn công vừa nói “sống cùng sống, chết cùng chết”.

Khi đó, chị H hoảng sợ kêu cứu. Còn bị cáo Giang nghĩ chị H sẽ chết nên dùng con dao đó đâm vào bụng để tự sát.

Lúc này, một người hàng xóm đến mở cửa đi vào và hô hoán mọi người đưa hai người đi cấp cứu. Thấy thế, Giang nói với người hàng xóm “đóng cửa lại để vợ chồng cháu cùng chết”.

Nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu, chị H không thiệt mạng nhưng bị tổn thương sức khỏe 29%.