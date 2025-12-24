Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài do doanh nghiệp bảo lãnh 24/12/2025 15:53

(PLO)- Bộ Công an hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở và nơi làm việc khác tỉnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, chị Bích Phương đặt câu hỏi về việc tạm trú cho người nước ngoài. Cụ thể, công ty của chị có trụ sở tại TP.HCM (Bình Dương cũ) nhưng Văn phòng đại diện đặt tại Hà Nội. Người nước ngoài làm việc cho công ty chị sinh sống tại Hà Nội và làm việc trực tiếp tại Văn phòng đại diện ở Hà Nội.

Từ đó, chị Phương hỏi: Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở khác tỉnh với trụ sở công ty sẽ do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại TP.HCM hay Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội cấp?

Trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) - Công an TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước thắc mắc của chị Phương, Bộ Công an giải đáp như sau: Quy định về thủ tục, thẩm quyền giải quyết đề nghị cấp thẻ tạm trú được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 31/2015/TT-BCA của Bộ Công an về hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài.

Theo đó, người nước ngoài thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 (được sửa đổi, bổ năm 2019, 2023) phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân đã mời bảo lãnh trực tiếp làm thủ tục tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, tổ chức mời bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú.

Như vậy, trong trường hợp này, công ty làm thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, tổ chức mời bảo lãnh đặt trụ sở.

Đối với cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài do công ty, doanh nghiệp bảo lãnh, để thuận tiện cho doanh nghiệp/công ty, đề nghị nộp hồ sơ cấp thẻ tạm trú tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh/Thành phố nơi đặt trụ sở của công ty để được xử lý.