Năm 2026: Ai bắt buộc đổi thẻ căn cước, ai được làm trực tuyến? 23/12/2025 14:37

(PLO)- Từ năm 2026, công dân đến tuổi hoặc thuộc diện phát sinh bắt buộc phải đổi thẻ căn cước; một số trường hợp được thực hiện hoàn toàn bằng thủ tục trực tuyến.

Từ năm 2026, nhiều công dân bắt buộc phải đổi thẻ căn cước theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự chính thức có hiệu lực (trong đó có Luật Căn cước), đối với một số trường hợp như thay đổi thông tin do sắp xếp đơn vị hành chính, mất hoặc hư hỏng thẻ, người dân có thể thực hiện thủ tục trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNelD.

Những trường hợp cấp đổi thẻ căn cước

Theo Điều 21 Luật Căn cước, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Trường hợp thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Người dân thực hiện thủ tục cấp căn cước tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Áp dụng quy định trên, năm 2026 những công dân sinh vào các năm 2012, 2001, 1986 và 1966 đã lần lượt đủ 14 tuổi, 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Do đó, những công dân này bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước vào năm 2026.

Tuy nhiên, đối với những người sinh 2001, 1986, trường hợp đã đổi thẻ CCCD từ năm 2024 thì vẫn được tiếp tục sử dụng thẻ này cho tới độ tuổi cần đổi thẻ tiếp theo và không cần phải đổi sang thẻ căn cước. Nếu không thuộc trường hợp này thì bắt buộc trong năm 2026 phải đổi thẻ căn cước.

Đối với những người sinh năm 1966, trường hợp đã đổi thẻ CCCD mới từ năm 2024 sẽ được sử dụng thẻ đó cho đến khi qua đời mà không bắt buộc phải đổi thẻ căn cước. Nếu không thuộc trường hợp này thì bắt buộc trong năm 2026 phải đổi thẻ căn cước.

Ngoài những trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước do đến tuổi, công dân vẫn có thể chủ động thực hiện việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong năm 2026 nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

Thực hiện cấp đổi thẻ căn cước

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Thực hiện cấp lại thẻ căn cước: Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được; Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp được thực hiện thủ tục trực tuyến

Theo Điều 25 Luật Căn cước 2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự - có hiệu lực từ ngày 1-7-2026), việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính; bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng sẽ được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Điều này đồng nghĩa với việc kể từ ngày 1-7-2026, việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính; bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến, người dân không cần phải đến trực tiếp cơ quan công an.